Cochem

Auch in der Verbandsgemeinde Cochem hat die Freibadsaison nun begonnen. Das Freibad in Cochem ist schon seit dem 2. Juni wieder geöffnet, das Freibad in Treis hat am 5. Juni seine Pforten aufgemacht, und das Freibad Ellenz-Poltersdorf wird nach Abschluss von Renovierungsarbeiten voraussichtlich am 27. Juni wieder öffnen.