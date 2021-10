Langsam, aber sicher löst sich die Corona-Starre im kulturellen Bereich. Der Theaterverein Kaisersesch hatte sich während der Pandemie nie ganz aus dem Spielbetrieb zurückgezogen, sondern mit kleineren Aufführungen sein Publikum beglückt. Doch nun ist es an der Zeit, wieder größere Bühnenereignisse zu planen, die der Vorstand im Alten Wasserwerk vorstellte. Frühe Planung ist notwendig für die große Musikshow „One night with ABBA“ am 8. Oktober 2022 in der Kaisersescher Sporthalle.