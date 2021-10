Das Kulturkino im Zeller Land startet am Freitag, 15. Oktober, um 19.30 Uhr mit einem neuen Programm in den Herbst: Den Auftakt macht der Politthriller „Die Mauretanier“ mit Jodie Foster als Anwältin in der Hauptrolle. Inszeniert wird dieser Film nach dem Tagebuch von Mohamedou Ould Slah, den man 14 Jahre im Gefängnis von Guantanamo festhielt, ohne dass je eine Anklage erhoben wurde.