Der Gewinn des Publikumspreises beim Wettbewerb Sterne des Sports von Doris Collats-Ebel, Markus Dax und Peter Raueiser aus Cochem ist zwar schon einige Wochen vergangen, doch jetzt erreichte der Stern in Gold, die Auszeichnung für den vierten Platz im Bundesfinale, auch die Mosel. Gerhard Knauf und Thomas Welter von der Raiffeisenbank in Kaisersesch überreichten den Stern im Cochemer Rathaus an die drei Treiber der Aktion Bewegungssteine.