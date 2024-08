Plus Ediger-Eller

Emotionaler Abschied: Anna I. krönt die neue Ediger-Ellerer Weinkönigin Charlotte I.

Von Thomas Esser

i Die scheidende Weinkönigin Anna I. krönt ihre Nachfolgerin Charlotte I. mit der Edschara Weinkrone. Foto: Th. Esser

Schattige Plätzchen auf dem Moselfestplatz waren beim Edschara Weinfest heiß begehrt, allerdings an allen Festtagen binnen kürzester Zeit vergeben. So hatte bei anhaltend brütender Hitze zunächst die gut gekühlte Weinschorle in Sachen Beliebtheit die Nase bei den zahlreichen Gästen vorn. Dementsprechend war bei den meisten Weinfreunden auch erst in den Abendstunden Riesling & Co. pur gefragt.