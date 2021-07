Elztal: Bach flutet Häuser über Nacht

40 Keller und 10 Häuser werden von den Fluten der Elz in der Nacht zum Donnerstag getroffen, zudem das Hotel Ringelsteiner Mühle und große Unternehmen. Der Pegel steigt auf bis zu 2,5 Meter, etwa zwei Meter höher als am Vortag. Was sich vergleichsweise harmlos anhört, ist für die Anwohner eine Katastrophe. Sie können ihre Häuser in Moselkern nicht mehr verlassen, auch die Gäste des Hotels sitzen fest. „Zum Glück ist niemand zu Schaden gekommen“, sagt Ortschef Peter Mayer. Doch der Schaden ist massiv, das zeichnet sich schon am Donnerstag ab.