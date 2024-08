Plus Cochem

Elektrofrosch tourt durch den Landkreis: Cochemer Protestanten zeigen Gesicht

i Elektrofrosch tourt durch den Landkreis Foto: Ulrike Platten-Wirtz

Wer in den nächsten Wochen auf den Straßen und in Ortschaften einem auffallend grünen Kleinfahrzeug begegnet, sollte sich nicht wundern. Der sogenannte Elektrofrosch der evangelischen Kirchengemeinde Cochem wird ab kommenden Freitag nämlich regelmäßig durch den Landkreis touren. Was es damit auf sich hat.