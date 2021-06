Eistrends der Saison kommen auf die Cochem-Zeller Dörfer: Wenn die Gelato-Boys auf Tour gehen

Erfrischend oder fruchtig, süß oder würzig, prickelnd oder cremig – oder auch alles zusammen –, in der Waffel, im Pappbecher oder eleganten Glas: Eis ist in jedem Fall ein Genuss für Zunge und Gaumen und Balsam für die Seele. Kein Wunder, dass die Menschen nach dem düsteren Corona-Winter vor den zum Straßenverkauf geöffneten Eisdielen Schlange stehen. Und ab sofort können sie aufgrund der sinkenden Inzidenzzahlen wieder auf den Terrassen in der Sonne sitzen und sich die kühlen Köstlichkeiten auf der Zunge zergehen lassen. Das Leben ist wieder schön. Nicht nur in der Kreisstadt, denn die „Gelato-Boys on Tour“ der Cochemer Eisdiele Fratelli Bortolot bringen die eisige Schleckerei in vielen Sorten in jedes kleine Dorf.