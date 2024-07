Plus Cochem/ Treis-Karden

Eis, Kondome, Schwangerschaftstests: Das kaufen Kunden gerne an Verkaufsautomaten in Cochem und Treis-Karden

i Noah's Automaten haben 24 Stunden lang an allen sieben Wochentagen geöffnet. Foto: Marvin Conradi

Mittels einer App können Esther und Michael Franzen quasi in Echtzeit verfolgen, was Kunden an ihren Verkaufsautomaten kaufen. Was wann am besten weggeht, scheint nicht nur eine Frage des Wetters zu sein, sondern auch der persönlichen Stimmung.