Sie ist ein einzigartiges Zeugnis jüdischer Kultur an der Mittelmosel, die ehemalige Synagoge in Bruttig. Nur hier sind noch heute der Betsaal, die Frauenempore und die Mikwe, das rituelle Tauchbad, als Einheit zu erkennen, sodass sich hier noch ein geschlossenes Bild aller Elemente einer Landsynagoge zeigt. In den vergangenen Jahrzehnten wurde das jüdische Gotteshaus grundlegend restauriert, heute ist es ein „Haus der Kultur und Begegnung“, in dem man aber auch das jüdische Erbe wachhält.