Einzelne Grundstücke werden nicht erschlossen: Glasfaserausbau in Panzweiler läuft nur nach Vorschrift

Am Wachthübel in Panzweiler, ein kleines Industriegebiet am Ortsrand, werden derzeit viele, aber nicht alle Gebäude an ein neues Glasfasernetz angeschlossen. Der Bürgersteig wird aufgerissen, eine nagelneue Spezialmaschine bohrt unterirdisch die Verbindung bis zum jeweiligen Hausanschluss. Für Gewerbetreibende des Hunsrückdorfes ist nun das Gigabitnetz zum Greifen nah. Doch obwohl sich Deutschland seit Jahren die Gigabit-Gesellschaft auf die Fahnen schreibt, scheitern manche Anschlüsse an der Bürokratie und Förderrichtlinien. Und in Panzweiler zeigt sich gut, warum der FTTH-Anschluss, also Glasfaser im eigenen Zuhause, für viele Menschen weiter Zukunftsmusik bleiben wird.