Cochem-Zell

Einwohnerversammlung in Zell: Informationen über Wiederaufbauhilfen

Die Landesregierung setzt im November die Einwohnerversammlungen zum Wiederaufbau fort. Nächster Termin ist im Landkreis Cochem-Zell am Mittwoch, 24. November, um 18 Uhr in der Stadthalle in Zell/Mosel. Nachdem im Oktober bereits in 17 Ortschaften im Ahrtal solche Veranstaltungen stattfanden, werden nun die Bürger in den anderen sechs von der Flut betroffenen Landkreisen und in der Stadt Trier informiert.