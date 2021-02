Einsatz in Cochemer Kreisverwaltung: Soldaten kämpfen gegen die Pandemie

Seit November helfen Soldaten des Taktischen Luftwaffengeschwaders 33 in der Cochemer Kreisverwaltung bei der Bewältigung der Aufgaben, die die Pandemie der Verwaltung auferlegt. An vorderster Front erleben sie, welche Folgen das Coronavirus für die Menschen in Cochem-Zell hat, hören täglich die Sorgen, Ängste und Nöte der Betroffenen. Nun hat Generalleutnant Ansgar Rieks, Stellvertreter des Inspekteurs der Luftwaffe, die Soldaten in der Kreisverwaltung besucht, um zu erfahren, wie der Hilfseinsatz verläuft.