Soldaten aus Büchel leisten nicht nur in der Cochemer Kreisverwaltung Amtshilfe, sondern seit Anfang der Woche auch im ersten von der Bundeswehr betriebenen Impfzentrum – in Lebach im Saarland. Ungewöhnlich: Die Einrichtung läuft im 24-Stunden-Betrieb, sieben Tage die Woche. Pro Tag sollen so 1000 Saarländer gegen das Coronavirus geimpft werden. Und der Zuspruch ist groß. Mehr als 14.000 Nachttermine sind bereits bis Mai vergeben – ausgebucht.