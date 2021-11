Sabine Koch aus Steineberg beschäftigt sich in ihrer Freizeit intensiv mit dem Leben der Kelten. Als Beruf gibt sie Weberin in Heimarbeit an, zudem erledigt sie Büroarbeiten für ihren Ehemann Bernd, der Hufschmied ist. Steineberg ist eine Gemeinde im Kreis Vulkaneifel und gehört der VG Daun an. Sie liegt etwas abseits der Dauner Maare, unweit von Ulmen-Meiserich.