Plus Cochem-Zell Einige Bürgermeister müssen noch gewählt werden: St. Aldegund und Wagenhausen haben noch keinen neuen Ortschef Von Dieter Junker i Einige Gemeinden haben noch keinen neuen Bürgermeister. Foto: Kevin Rühle Seit der Kommunalwahl sind in den meisten Gemeinden im Kreis die neuen oder wiedergewählten Ortsbürgermeister im Amt. Doch einige Kommunen haben noch keinen neuen Ortschef, hier stehen noch Wahlen an oder müssen die Gemeinderäte noch Bürgermeister wählen. Lesezeit: 3 Minuten

In zwei Gemeinden, in St. Aldegund und in Wagenhausen, sind für den 8. September Urwahlen durch die Kommunalaufsicht angesetzt. Hier hatten die Bürgermeister-Kandidaten bei der Kommunalwahl am 9. Juni keine Mehrheit erhalten, sodass eine Wiederholungswahl erforderlich ist. In Wagenhausen bewerben sich dabei gleich drei Kandidaten, es sind der Erste Beigeordnete ...