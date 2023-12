Plus Bernkastel-Kues Eine Großkellerei erweist sich als Wundertüte: Diese Chancen haben junge Menschen in der Region Eine Großkellerei kann eine wahre berufliche Wundertüte sein. In einer Firma treffen Mechaniker auf Informatikerinnen und Bürokaufmanager. 35 Schüler informierten sich bei der Peter Mertes KG in Bernkastel-Kues über die verschiedenen Berufe – auch über solche, die sie vorher noch nie gehört haben. Von Monika Traut-Bonato

Der Wein der Kellerei Mertes steht weltweit in den Regalen, das Unternehmen ist mit rund 400 Beschäftigten ein großer Arbeitgeber in der Region. Für die Ausbildungsplätze vor Ort fehlen jedoch noch Bewerber. Deshalb waren junge Menschen eingeladen, bei einem Blick hinter die Kulissen Ausbildungsmöglichkeiten und Arbeitsplätze in einer Großkellerei kennenzulernen. ...