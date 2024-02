Zum 13. Mal findet im Heimatort der Zeller Schwarze Katz im städtischen Rathaus die Weinkulturnacht statt, und zwar am Samstag, 27. April, 17 bis 22 Uhr. Die Zeller Land Tourismus (ZLT) GmbH veranstaltet dieses besondere Event in Zusammenarbeit mit den Zeller Jungwinzern, heißt es in einer ZLT-Mitteilung.