Ein ungebetener Gast an der Mosel: Quagga-Muschel ist ein Problem für Schiffe und Schleusen

Die Quagga-Muschel bereitet auch an der Mosel zunehmend Probleme: Schiffe und Schleusen müssen nun öfter gereinigt werden. Das Foto zeigt solche Muscheln, die in einem Fischernetz am Bodensee festhängen. Die dortigen Wasserwerke bekämpfen die Quagga-Muschel. Foto: Felix Kästle/dpa