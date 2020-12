Archivierter Artikel vom 04.03.2020, 17:53 Uhr

Ein Solidarfonds soll her, damit alle Gemeinden von Energiegewinnung profitieren Einstimmig hat der Zeller Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung einer von der Verbandsgemeinde (VG) Zell erarbeiteten Vereinbarung zur Gründung eines Solidarfonds Freiflächen-Fotovoltaikanlagen und Erneuerbare Energien zugestimmt. An diesem Fonds sollen sich möglichst alle 23 Ortsgemeinde der VG sowie die Stadt Zell beteiligen. Die VG hat bereits eine Potenzialflächenanalyse in Auftrag gegeben, mithilfe derer Vorrang- und Ausschlussflächen für Freiflächen-Fotovoltaikanlagen ausgewiesen werden sollen.