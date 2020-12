Blankenrath

Seit Wochen müssen die Bewohner von Senioreneinrichtungen auf Besuch ihrer Kinder und Enkel verzichten. Damit der Muttertag für die alten Menschen dennoch nicht zu einem einsamen Festtag wird, soll in der Seniorenresidenz Waldpark in Blankenrath der Muttertag ein besonderer Tag sein. Einrichtungsleiter Stefan Lauber erklärt jedoch: „Dieses Jahr werden wir den Muttertag in unserer Seniorenresidenz leider ein wenig anders feiern müssen.“