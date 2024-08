Plus Kaifenheim

Ein Ort der Begegnung und der Bücherwürmer: Schlangen vor der Kaifenheimer Bibliothek zum Lesesommer

i Mit viel Herzblut und Engagement machen insgesamt neun Ehrenamtliche die Katholische Öffentliche Bücherei in Kaifenheim zu einem Ort der Begegnung. Foto: Bistum Trier/Julia Fröder

Nach einer gelungenen Premiere im vergangenen Jahr beteiligt sich die Katholische Öffentliche Bücherei (KÖB) St. Nikolaus in Kaifenheim auch in diesem Jahr am rheinland-pfälzischen (Vor-)Lesesommer. Fast 1400 Romane, Kinder- und Jugendbücher und Gesellschaftsspiele sowie aktuelle Deko-, Garten- und Koch-Magazine gibt es zur kostenlosen Ausleihe in einem Raum gleich über der Sakristei der Kirche St. Nikolaus (Kirchweg).