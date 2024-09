Plus Müllenbach

Ein neues Dach für St. Hubertus: Müllenbacher Verein sammelt Spenden für Sanierung

i Die Verantwortlichen der Kirchengemeinde Müllenbach und des Fördervereins der Kirche St. Hubertus sind fest entschlossen, die Dachflächen des ortsprägenden Kirchengebäudes zu erneuern. Auch der zuständige Pfarrer Michael Wilhelm (dritter von links) hilft beim Sammeln der Spenden mit. Foto: Michael Schweitzer

Seit knapp fünf Jahren ist es Gewissheit: Mit Ausnahme der Turmdachflächen sind die Schieferdachflächen der katholischen Kirche St. Hubertus in Müllenbach nagelfaul und müssen mit der vorhandenen Dachschalung erneuert werden. So heißt es in einer Pressemitteilung. Die nötigen Arbeiten werden viel Geld kosten.