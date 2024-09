Plus Pünderich

Ein Leuchtfeuer der Musik- und Kulturszene: Oben Air steigt am Wochenende in Pünderich

i Das Oben-Air-Festival in Pünderich dürfte auch in diesem Jahr wieder ein Magnet für viele Musikfans sein. Im vergangenen Jahr (Foto) strömten Hunderte Besucher nach Pünderich. Foto: Michael Krebs

Das malerische Moseldorf Pünderich wird in diesem Jahr erneut zum Schauplatz des Oben-Air-Festivals. Das teilen die Organisatoren des ausrichtenden Zeller Vereins oben & unten Kulturveranstaltungen mit. Das Festival hat sich innerhalb kurzer Zeit zu einem Glanzlicht in der regionalen Kulturszene entwickelt und verspricht auch in diesem Jahr, Musikliebhaber und Kulturinteressierte aus nah und fern anzuziehen.