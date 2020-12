Ulmen

In der Verbandsgemeinde Ulmen denkt man über die Schaffung eines Jugendparlaments oder eines ähnlichen Gremiums nach, um junge Menschen stärker in die Entscheidungsprozesse der Kommunalpolitik einzubinden. Einen entsprechenden Antrag hatten die Freien Wähler gestellt und stießen damit in der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderats auf Zustimmung. Wie genau die politische Beteiligung der Jugend aussehen soll, das ist völlig offen. In der Verwaltung kümmern sich bereits zwei Mitarbeiter um das Thema und schauen sich Projekte aus der Region an: zum Beispiel das Jugendparlament in Zell.