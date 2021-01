Ein Instrument für die Bühne: Flügel schwingt sich zu brillanten Tönen auf

Cochem

Dieser Steinway-B-Flügel hat eine schier unendliche Geschichte hinter sich, und das liegt nicht nur am imposanten Alter. Nein, das Vorzeigeinstrument, das aus dem Gründerjahr des Martin-von-Cochem-Gymnasiums (1963) stammt, löste in den vergangenen Jahren ein Wellenbad der Gefühle aus. Vor drei, vier Jahren zeichnete sich ab, dass der Flügel generalüberholt werden musste. Viele kleine Zahnräder in einem Getriebe begannen sich zu drehen, damit das erkleckliche Budget von circa 12.000 Euro an Spenden eingespielt wurde. Einer Jubelarie über die Rückkehr folgte ein Dankeschön-Konzert im September 2019. Sogleich der Schock: Bei den ersten Tönen zeichnete sich ab, dass sich der Flügel nicht zur Qualität früherer Tage aufschwingen konnte.