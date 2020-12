Blankenrath

Eigentlich wollte Jörg Kraus sein Elternhaus in Blankenrath bloß zu einer Ferienwohnung umbauen, um diese möglicherweise gelegentlich für sich zu nutzen. Am Ende hat ihm das Ergebnis aber so gut gefallen, dass er und seine Lebensgefährtin Lisa Pfeil selbst dort eingezogen sind. Nach mehr als 30 Jahren hieß es für den gebürtigen Blankenrather also: zurück in die Heimat. „Keine leichte Entscheidung. Doch schließlich haben die Argumente für ein Leben auf dem Land überwogen“, sagt der 56-Jährige.