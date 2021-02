Ein Großprojekt nimmt geschwind Gestalt an

Am 31. Januar vergangenen Jahres hatte Andreas Rahmig zum ersten Mal Kontakt zum Kaisersescher Stadtchef Gerhard Weber und stellte ihm die Idee für die „Kaiser Logen“ vor. Schon in der nächsten Woche, am 4. Februar, präsentierte er die Ideen im Stadtrat, so Rahmig.