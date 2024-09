Plus Bullay Ein großer Festumzug und eine besondere Spezialität: So feiert Bullay den Herbst Von Winfried Simon i Ochse am Spieß – das ist Tradition beim Bullayer Weinfest. Diesmal wurden, so die Schätzung, dreieinhalb Ochsen verspeist. Fotos: Winfried Simon Foto: Winfried Simon Am Samstag gab zwar der Sommer noch einmal alles. Das Moselstädtchen Bullay läutete dennoch den Herbst ein. Tradition ist schließlich Tradition. Lesezeit: 2 Minuten

Es dürfte der letzte heiße Tag dieses Jahres gewesen sein. 30 Grad im Schatten zeigt das Thermometer am Samstagmittag an, als sich beim Bullayer Herbstfest der Festumzug vom Bahnhof vorbei am Lindenplatz bis zum Festplatz am Moselufer bewegt. Aber besser Sonnenschirme als Regenschirme am Herbstfestwochenende, das nunmehr zum 60. Mal ...