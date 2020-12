Ein Gehweg an der Zeller Barlstraße? Unrealistisch

Zell

Mit einem Antrag der FWG-Fraktion, der das Ziel verfolgt, an der zweiten Barlauffahrt (Barlstraße) einen Gehweg in den Zeller Höhenstadtteil anzulegen, befasste sich der Zeller Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung. Doch sosehr der Antrag in der Sache auch von allen Fraktionen befürwortet wurde, es stellte sich heraus: Einen Gehweg direkt an der Straße zu bauen, ist aus mehreren Gründen „äußerst problematisch“, wie Jürgen Grünewald aus der technischen Bauverwaltung der Verbandsgemeinde (VG) Zell betonte. Es ist sogar derart schwierig, dass sich der Bau-, Wege-, Forst- und Wohnungsausschuss nun intensiv mit möglichen Alternativen befassen soll. Ein Blick auf die Ausgangslage.