Archivierter Artikel vom 11.08.2020, 05:00 Uhr

Neef

Ein Fußmarsch, der sich lohnt

Den Leuchtpunkt Neefer Petersberg erkundet man am besten per pedes. Der gleichnamige Wanderweg ist 6,5 Kilometer lang und beginnt an einer Skulptur auf dem Brunnenplatz an der Moseluferstraße. Parkmöglichkeiten gibt es zum Beispiel zwischen Uferstraße und Mosel.