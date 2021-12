Ein ganzer Ort glänzt in weiß-gelbem Licht – und das lockt viele Menschen an. In Ernst selbst, aber auch auf der gegenüberliegenden Moselseite halten Autofahrer oft ihren Wagen an, um sich das Lichterdorf anzuschauen. Immer wieder sehen die Anwohner das Aufblitzen von Kameras, die die gelb-weißen Lichter des Orts einfangen wollen.