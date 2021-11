In Schutz, in der Wochenendstraße 1, blüht noch altes Kunsthandwerk. Der Künstler ist Klaus Krisor, der sich einen alten Beruf zur Freizeitgestaltung erkoren hat: Krisor ist „Hobbykorbflechter“, und das erkennt man allüberall in seinem geräumigen Wohnhaus. Dort trifft man Körbe für alle Zwecke an.