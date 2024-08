Eifelverein errichtet Parcours: Im Stadtwald seine Fitness testen

Anzeige

Jetzt hat der Bautrupp des Eifelvereins Kaisersesch alles an Ort und Stelle gebracht und ein neues Bewegungsangebot für jedermann errichtet: Einen 1,8 Kilometer langen Outdoor-Fitness-Trail.

Zwölf Bewegungssteine zeigen leichte Übungen für Menschen jeden Alters, teilt der Verein mit. Familien mit Kindern dürften besondere Freude mit der Maus haben. Sie macht alle Übungen vor.

Das Angebot ist kostenfrei, jederzeit zugänglich und an keine Vereinsmitgliedschaft gebunden. Start ist an der Martinshütte in Kaisersesch.