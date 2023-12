Plus Kaisersesch/Ulmen/Daun Eifelquerbahn zwischen Gerolstein und Kaisersesch: Bundesministerium schlägt Reaktivierung vor Der Eifelquerbahnverein setzt sich für eine Reaktivierung der Bahnstrecke zwischen Kaisersesch und Gerolstein ein. Ein weiterer Schritt in Richtung Regelverkehr in der Vulkaneifel ist nun, dass die Eifelquerbahn nun als Ausweichtrasse vorgeschlagen wurde. Grundlage ist auch die jüngst positiv ausgefallene Machbarkeitsstudie.

Die erneuten Verzögerungen beim Wiederaufbau der Eifelstrecke nahm der Eifeler CDU-Bundestagsabgeordnete Patrick Schnieder zum Anlass, sich mit einer schriftlichen Anfrage an das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) zu wenden, um in Erfahrung zu bringen, welche Maßnahmen die Bundesregierung in Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn AG ergreifen will, damit es ...