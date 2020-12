Cochem

Noch in diesem Jahr soll eine Machbarkeitsstudie für die Reaktivierung der Eifelquerbahn vorliegen, um eine aussagefähige Grundlage für einen entsprechenden Förderantrag beim Bund zu haben. Der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr (SPNV) Nord soll diese in Auftrag geben. Gleichzeitig soll aber auch dafür eine Kooperationsvereinbarung zwischen dem Land, dem SPNV und den beiden Kreisen Cochem-Zell und Vulkaneifel abgeschlossen werden. Der Kreisausschuss empfiehlt dem Kreistag für seine Sitzung am nächsten Montag, dem zuzustimmen.