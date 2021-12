Eifelquerbahn: 2022 fällt die Entscheidung

Mit „mindestens 50 zu 50“ beziffert Thorsten Müller die Chance, dass die Eifelquerbahn über die Strecke zwischen Andernach und Kaisersesch hinaus bis nach Gerolstein reaktiviert werden wird. „Das fände ich wirklich klasse, wenn der Personenverkehr wiederaufgenommen werden könnte“, sagt der Direktor des Zweckverbandes Schienenpersonennahverkehr Nord (SPNV-Nord) im Gespräch mit unserer Zeitung. Mit der Thematik beschäftigt sich der Kreistag am nächsten Montag. Im Haushalt 2022 stehen 25.000 Euro zur Verfügung, mit der sich der Kreis an einer Machbarkeitsstudie beteiligen will.