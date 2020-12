Archivierter Artikel vom 06.03.2020, 17:51 Uhr

Ehepaar Sommer hat sich dem Galerie-Erhalt verschrieben

Im September 2018 hatte die Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur die Steib-Galerie in Cochem für 180.000 Euro an Diodora und Hans Sommer verkauft. Das Paar hat es sich zur Aufgabe gemacht, „dieses einzigartige Künstlerhaus für Cochem und die Region zu erhalten“, schreibt Diodora Sommer im Grußwort zur Ausstellung. Und Herbert Budweg lobt: „Die Sommers kommen ständig aus Bayern hoch und lassen vieles neu machen.“ Im Detail will Budweg bei der Vernissage darauf eingehen.