Ehepaar Maaß eröffnen zweiten Bioladen: Mehr regionale Produkte

Gesunde Ernährung mit nachhaltig erzeugten Lebensmitteln aus der Region liegen Gaby und Rüdiger Maaß ganz besonders am Herzen. Vor rund eineinhalb Jahren hat das Unternehmerehepaar den Bioladen Naturkost-Oase in der Fliehburgerstraße in Zell übernommen. „Aus echter Überzeugung“, betont Gaby Maaß. Wer die beiden kennt, ist deshalb nicht verwundert, dass zum Jahresbeginn das Angebot an Bioprodukten weiter ausgedehnt wird. Am 1. Januar übernehmen die Maaßens zusätzlich zu ihrem Geschäft in Zell auch den Bioladen „Sieben Sinne“ in Simmern.