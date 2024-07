Plus Ediger-Eller Edinger-Eller: Christoffel-Saal erstrahlt in neuem Glanz i Er ist ein Schmuckstück im historischen Gasthof Christoffel im Ediger Ortskern: Am kommenden Sonntag wird der renovierte Saal der Öffentlichkeit vorgestellt. Dazu gibt es ein interessantes Rahmenprogramm. Foto: Alfred Bremm Der historische Gasthof Christoffel in der Ortsmitte von Ediger bildete über Jahrzehnte an Festtagen den gesellschaftlichen Mittelpunkt des Dorfes. Am Sonntag, 21. Juli, ab 15 Uhr soll der renovierte Christoffel-Saal mit einem eindrucksvollen Programm der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Dazu laden Joachim Lippert und die Freunde des Christoffel-Saals sowie das Dorfbüro Coworking-Space und der Freundeskreis des Mosel-Weinmuseums Senheim ein, teilt Initiator Alfred Bremm mit. Lesezeit: 1 Minute

Der Nachmittag beginnt mit dem Vortrag: „Die Besiedlung der Rhein-Mosel-Region durch die Römer und die Etablierung des Weinbaus in der Spätantike“. Referent ist Florian Tanz vom Rheinischen Landesmuseum in Trier. Im Laufe des Nachmittags erklingt Klaviermusik des vergessenen Koblenzer Klavierkomponisten Franz Hünten (1792–1872), vorgetragen von Jens Michels am Steinway-Flügel. In ...