Plus Ediger-Eller

Ediger-Eller begrüßt Anna Zenz: Das Moseldorf feiert die neue Moselweinkönigin

Von Thomas Esser

i Anna Zenz (vorn) und die neuen Weinprinzessinnen wurden von Landrätin Anke Beilstein (2. von rechts), der ehemaligen Moselweinprinzessin Amelie Fritschle (2. von links), VG-Bürgermeister Wolfgang Lambertz (rechts) und Ortsbürgermeister Bernhard Himmen empfangen. Foto: Thomas Esser

Ein Großteil der Anwohner war in Edscha auf den Beinen, als der frisch gekrönten Moselweinkönigin Anna Zenz in ihrem Heimatort ein erwartet herzlicher Empfang bereitet wurde. Sie hatte am Vorabend bei der Wahl zur neuen Gebietsweinkönigin die Fachjury in Leiwen mit einem souveränen und charmanten Auftritt von sich als künftige Amtsträgerin überzeugen können.