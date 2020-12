E-Bike und Räder weg: Diebe in zwei Eifeldörfern aktiv

Archivierter Artikel vom 21.06.2020, 17:00 Uhr

Zwei Fahrräder im Gesamtwert von rund 1300 Euro sind in der vergangenen Woche aus einer Garage in Landkern entwendet worden. Die Täter betraten die Garage über die rückwärtige Garagentür, vermutet die Cochemer Polizei.

Die zweite Tat spielte sich in einem Nachbardorf ab: Ein E-Bike fiel unbekannten Tätern in Gamlen in die Hände. In der Nacht von Freitag auf Samstag drangen die Täter nach Auskunft der Cochemer Polizei im Eifeldorf in eine Halle ein und entwendeten ein E-Bike im Wert von circa 3000 Euro. Ob die beiden Taten in einem bestimmten Zusammenhang stehen, teilte die Polizei bislang nicht mit.

Hinweise von Zeugen bitte an die Polizeiinspektion Cochem, Telefon 02671/9840, oder per E-Mail an die Adresse picochem@ polizei.rlp.de