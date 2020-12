Cochem-Zell

Was tun, wenn auf dem Arbeits- oder Schulweg oder vor Ort etwas passiert ist? Zeitnah zum Durchgangsarzt (kurz D-Arzt) ist hier die richtige Antwort. Denn nur so können die umfangreichen Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung der Berufsgenossenschaft greifen. Die Rehabilitations- und Physiotherapieangebot in der gesetzlichen Unfallversicherung sind vielfältiger als in der gesetzlichen Krankenversicherung. Zudem entfallen Zuzahlungen, und die soziale Absicherung ist um ein Vielfaches besser – einschließlich Rentenzahlungen bei verbliebenen Dauerschäden.