VG Kaisersesch

Im dritten Jahr hintereinander fehlen den Wäldern in unserer Region ausreichende Niederschläge. Auch in der Verbandsgemeinde Kaisersesch: Förster Markus Brengmann ist besorgt über den Zustand der Bäume. Er zeichnet ein aktuelles Bild der Krisenlage. „Die Bäume sind dauerhaft einer Stresssituation ausgesetzt“, sagt Brengmann. In diesem Jahr sind die Niederschläge in der Vegetationszeit wiederum sehr dürftig gewesen. Einzig die Höchsttemperaturen sind bisher geringer als in den Jahren 2018 und 2019, wie es in einer Pressemitteilung der VG Kaisersesch heißt.