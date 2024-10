Driesch erhält Glasfasernetz: Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis zum Frühjahr 2025

Die Bauarbeiten zur Verlegung der Glasfaserkabel sollen am 21. Oktober beginnen.

Die Bauarbeiten zur Verlegung der Glasfaserkabel sollen am 21. Oktober beginnen. Foto: Jan Woitas/picture alliance/dpa (Symbolbild)

Die Anschlüsse bieten eine Geschwindigkeit von bis zu 1000 Megabit pro Sekunde und eine hervorragende Stabilität für gleichzeitiges Streaming, Gaming und Homeoffice, heißt es in einer Pressemitteilung des Energieversorgers Westnetz. Die Tiefbauarbeiten dazu beginnen am Montag, 21. Oktober, in der Driescher Straße und „Auf dem Bungert“. Sobald die Leerrohre verlegt sind und die vorgelagerte Netzstruktur aufgebaut ist, startet das Einblasen der Glasfaserkabel. Anschließend können die Haushalte angeschlossen werden. Die Baumaßnahme dauert voraussichtlich bis zum Frühjahr 2025.