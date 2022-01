Drei Tage pro Woche: Kreis eröffnet neue Impfstelle in Bremm

Bis Oktober vergangenen Jahres gab es ein zentrales Landesimpfzentrum in Landkern, nach 106 Tagen Pause öffnet nun am Mittwoch, 19. Januar, in der Turnhalle Bremm, Auf Cales 27, die neue kommunale Impfstelle des Landkreises Cochem-Zell. Bis auf Weiteres haben dort alle Personen ab zwölf Jahren dreimal in der Woche jeweils von 8.30 bis 16.45 Uhr die Möglichkeit, eine Erst-, Zweit- oder Auffrischungsimpfung zu erhalten. Eine Terminregistrierung ist ab sofort unter http://www.impftermin.rlp.de oder unter Tel. 0800/575 81 00 möglich.