Drei Kreise rücken näher zusammen: Cochem-Zell, Vulkaneifel und Bernkastel-Wittlich kooperieren

Zusammenarbeit macht stark und zukunftsfähig. Das wollen die Kreise Cochem-Zell, Vulkaneifel und Bernkastel-Wittlich unter Beweis stellen. Sie haben eine Kooperation in den Bereichen Digitalisierung, Softwarenutzung und Personal angestoßen. Für das Land hat diese interkommunale Zusammenarbeit Vorbild- und Pilotcharakter. In Cochem überreichte daher Innenminister Roger Lewentz den drei Landräten dafür einen Förderbescheid in Höhe von 673.000 Euro. Die gesamten Kosten betragen rund 743.000 Euro. Start soll am 1. September sein, das Projekt ist auf zwei Jahre angelegt, die Kreistage müssen noch zustimmen.