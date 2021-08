Archivierter Artikel vom 01.07.2021, 16:45 Uhr

Drei Kreise an Mosel, Eifel und Hunsrück

In den drei Landkreisen leben etwa 240.000 Menschen auf einer Fläche von knapp 2800 Quadratkilometern. Bernkastel-Wittlich ist in Fläche und Einwohnerzahl etwa doppelt so groß als die kleineren Partner.