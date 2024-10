Plus Panzweiler

Draußen protestiert das Blankenrather Kirchspiel gegen AfD – Drinnen wettert Beatrix von Storch gegen „Gendersekten“

i Während im Eventhaus von Panzweiler eine AfD-Veranstaltung mit den Bundestagsabgeordneten Beatrix von Storch und Sebastian Münzenmaier stattfindet, protestieren 150 Bürger gegen Rechtsextremismus und für Vielfalt, Menschenwürde und Demokratie. Dazu aufgerufen hat die Blankenrather Initiative „Haltung zeigen“. Foto: Birgit Pielen

Einen solchen Protest hat es im Blankenrather Kirchspiel noch nie gegeben. Warum auch? Gegen was hätte man demonstrieren sollen? Doch mit der erstarkten AfD ist alles anders. Sie stellt in den Hunsrückdörfern viele Gewissheiten auf den Kopf, vor allem die Gewissheit gemeinsamer Werte. Was hält man den politischen Polterern entgegen? Den Protest – und noch viel mehr.