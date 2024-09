Plus Müllenbach

Dorfsaal in Müllenbach ist abgerissen: Die Erinnerung an schöne Feste bleibt

Von Brigitte Meier

i Der Dorfsaal Steffes-Ollig in Müllenbach ist Geschichte. Wegen Baufälligkeit musste er abgerissen werden. Foto: Dieter Laux

Die meisten alten Dorfsäle in Verbindung mit einer Gaststätte sind schon lange von modernen Gemeindehäusern abgelöst worden. Jetzt ist auch in Müllenbach der Fest- und Tanzsaal Steffes-ollig der Abrissbirne zum Opfer gefallen. Mit dem Abriss gehört ein weiteres Stück Dorfkultur der Vergangenheit an.